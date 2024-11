The following instruments on XETRA do have their first trading 05.11.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 05.11.2024Aktien1 CA13740E1079 Cancambria Energy Corp.2 CA59142H1073 Metavista3D Inc.3 CA2328211081 Cytophage Technologies Ltd.4 US03837J2006 Aqua Metals Inc.5 US74754R3012 Qualigen Therapeutics Inc.6 VGG982182021 VCI Global Ltd.Anleihen1 US281020BB24 Edison International2 US345397G313 Ford Motor Credit Co. LLC3 US573284BB17 Martin Marietta Materials Inc.4 USG95448AC32 WE Soda Investments Holding PLC5 US718172DN66 Philip Morris International Inc.6 US15189TBP12 CenterPoint Energy Inc.7 XS2932797306 IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.8 US573284BA34 Martin Marietta Materials Inc.9 XS2933536034 Neinor Homes SA10 US682691AH34 OneMain Finance Corp.11 US718172DQ97 Philip Morris International Inc.12 US718172DP15 Philip Morris International Inc.13 US718172DM83 Philip Morris International Inc.