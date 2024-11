In zwei Gewerbeprojekten in Ungarn und der Slowakei setzt das Unternehmen Opera Solar auf Photovoltaik-Module von Sharp Energy Solutions Europe. Das ungarische Photovoltaik-Unternehmen Opera Solar Ltd hat eine Partnerschaft mit Sharp Energy Solutions Europe vereinbart. Das Unternehmen setzt NBJD540-Photovoltaik-Module von Sharp in zwei Projekten ein, um Fabriken mit Solarenergie zu versorgen. Dabei handelt es sich um eine Photovoltaik-Anlage mit 700 kW Leistung in Ungarn und eine weitere mit 758 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...