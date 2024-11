Die Credit Agricole Gruppe verzeichnete im dritten Quartal 2024 ein zufriedenstellendes Ergebnis. Der zugrunde liegende Nettogewinn stieg um 1,5% auf 2,1 Milliarden Euro, während die Erträge um beachtliche 4,1% auf 9,21 Milliarden Euro zulegten. Diese positive Entwicklung wurde durch robuste Geschäftsaktivitäten in allen Bereichen getragen, insbesondere im Privatkundengeschäft und bei Finanzdienstleistungen für Unternehmen.

Herausforderungen im Fokus

Trotz des Wachstums sah sich die Bank mit steigenden Betriebskosten konfrontiert, die um 5,5% anstiegen. Dies führte zu einer leichten Verschlechterung der Aufwand-Ertrag-Relation. Zudem erhöhten sich die Risikovorsorge und die Kreditkosten, was auf ein vorsichtiges Management in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld hindeutet. Dennoch bleibt die Kapitalbasis der Gruppe mit einer harten Kernkapitalquote von 17,4% äußerst solide, was Stabilität und Widerstandsfähigkeit in turbulenten Zeiten signalisiert.

