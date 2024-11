Der DAX ist am Mittwoch nach dem Wahlsieg von Donald Trump mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Er verlor am Ende 1,1 Prozent auf 19.039,31 Zähler. Nach dem Aus der Ampel-Koalition in Deutschland, das am späten Mittwochabend bekannt wurde, zeigt sich der DAX stabil. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Donnerstagmorgen 0,3 Prozent höher auf 19.099 Punkte.Am heutigen Donnerstag stehen zudem einige wichtige Termine auf dem Programm. Zahlreiche Unternehmen legen ihre Quartalszahlen vor. ...

