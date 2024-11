EssilorLuxottica richtet den Blick nach oben

Smarte Brillen als neue Technologieplattform - Meta Platforms - Gründer Mark Zuckerberg glaubt daran. Dazu verkündeten der Brillenhersteller EssilorLuxottica und Meta Platforms kürzlich den Ausbau ihrer bereits bestehenden Kooperation. Bei den Aktionären von EssilorLuxottica kam die Nachricht gut an. Die Aktie markierte gestern ein neues Allzeithoch.

2018 fusionierten der französische Brillenglasspezialist Essilor mit dem italienischen Ray Ban-Hersteller Luxottica zu EssilorLuxottica. Inzwischen umfasst der Konzern eigene Marke wie Oakley und Ray Ban und entwickelt Gestelle für eine Vielzahl von Luxusmarken wie Chanel, Giorgio Armani, Ferrari und Michael Kors. Hinzu kommen eine Vielzahl von Optikerketten wie beispielsweise Apollo. Seit 2021 kooperieren Meta Platforms und EssilorLuxottica. Der französisch-italienische Konzern entwickelt die Gläser und Gestelle. Meta Platforms steuert die Technologie bei. Für 329 Euro gibt es beispielsweise die Ray Ban Meta Wayfarer, die nicht nur für einen guten Durchblick sorgen soll. Vielmehr kann über die Brille unter anderem Musik gehört, telefoniert und Nachrichten verschickt werden. Seit Oktober gibt es in den USA Modelle mit KI-Funktionen. Nutzer sollen künftig KI-Videos nutzen, um in Echtzeit Unterstützung bei der Erkundung neuer Städte oder beim Einkauf zu erhalten. Die Brille soll zudem in der Lage sein, Sprache in Echtzeit zu übersetzen, sodass Gespräche mit Menschen, die Spanisch, Französisch oder Italienisch sprechen, nahtlos auf Englisch vermittelt werden. In Europa verhindern regularische Hürden den Vertrieb.

Im abgelaufenen Quartal verbuchte der Konzern ein Umsatzplus gegenüber dem Vorjahreszeitraum von vier Prozent. Dies wurde von allen Regionen und damit auch von China getragen. Die operative Marge lag im ersten Halbjahr bei 18,3 Prozent. Nach Angaben von Refinitiv ist ein großer Teil der Analysten mittelfristig zuversichtlich für die Aktie gestimmt und verweist auf das starke Markenportfolio. Zudem stützt das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Brillen. Allerdings ist das Papier mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 33,2 (Quelle: Refinitiv) ambitioniert bewertet. Schlechte Unternehmensnachrichten oder eine Konsolidierung des Gesamtmarkts könnten die Aktie unter Druck setzen.

Chart: EssilorLuxottica Widerstandsmarken: 232,60/237,75 EUR Unterstützungsmarken: 213,40/216,00/224,30 EUR Die Aktie von EssilorLuxottica bíldet seit Anfang 2020 einen Aufwärtstrend. Die jüngste Aufwärtswelle brachte das Papier zunächst auf EUR 224,30. Nach einer kurzfristigen Konsolidierung bis zur 50%-Retracementlinie bei EUR 213,40 nahmen die Franzosen den Aufwärtstrend wieder auf. Gestern gelang es das jüngste Hoch nachhaltig zu überwinden. An der 138,2%-Retracementlinie hat die Aktie ebenfalls schon gekratzt. Solange sich das Wertpapier oberhalb von EUR 224,30 hält, besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis EUR 232,60 und im weiteren Verlauf bis EUR 237,75. In diesem Bereich trifft die Aktie jedoch auf die 161,85-Retracementlinie sowie auf die Oberkante des Aufwärtstrendkanals. Dort könnte es somit zu Rücksetzern kommen. Kippt die Aktie unter die Ausbruchslinie von EUR 224,30 droht ein Rücksetzer bis EUR 216,00. EssilorLuxottica in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 27.11.2023 -07.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de EssilorLuxottica in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 08.11.2019 - 07.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Diese Wertpapiere eignen sich nicht für mittel- oder langfristige Investments.

