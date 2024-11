Die Carl Zeiss Meditec Aktie verzeichnete einen deutlichen Rückgang im XETRA-Handel. Der Kurs fiel um 2,9 Prozent auf 57,80 Euro, wobei zwischenzeitlich sogar ein Tagestief von 57,45 Euro erreicht wurde. Dies geschah trotz einer insgesamt positiven Entwicklung des TecDAX und MDAX. Das Handelsvolumen belief sich auf 90.890 Aktien.

Langfristige Perspektiven und Analystenmeinungen

Trotz des aktuellen Kursrückgangs sehen Experten Potenzial für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel wird auf 67,88 Euro taxiert, was einen möglichen Anstieg von über 17 Prozent bedeutet. Für das laufende Jahr prognostizieren Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,85 Euro. Die Dividendenerwartung für 2024 liegt bei 0,870 Euro, was einen leichten Rückgang gegenüber der Vorjahresdividende von 1,10 Euro darstellt. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 11. Dezember 2024 veröffentlicht.

Anzeige

Carl Zeiss Meditec-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Carl Zeiss Meditec-Analyse vom 8. November liefert die Antwort:

Die neusten Carl Zeiss Meditec-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 8. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Carl Zeiss Meditec: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...