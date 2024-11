Die L'Air Liquide Aktie zeigt sich am 9. November 2024 robust in einem volatilen Marktumfeld. Mit einem aktuellen Kurs von 162,24 EUR bleibt der Wert des französischen Industriegaseherstellers weitgehend stabil. Trotz eines leichten Rückgangs von 1,82% im letzten Monat liegt die Aktie nur knapp unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Die Marktkapitalisierung beträgt beeindruckende 94,3 Milliarden EUR, was die starke Position des Unternehmens im globalen Industriegassektor unterstreicht.

Solide Finanzkennzahlen stützen Aktienkurs

Für das Geschäftsjahr 2024 plant L'Air Liquide eine Dividende von 2,909 EUR je Aktie, was einer Rendite von 1,73% entspricht. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26,06 für 2024 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 15,49 präsentiert sich das Unternehmen in einer soliden finanziellen Verfassung. Diese Kennzahlen deuten auf eine faire Bewertung hin und könnten das anhaltende Interesse der Investoren an der L'Air Liquide Aktie erklären.

