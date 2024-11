Köln (ots) -Die Schillerallee darf sich auf eine echte Olympia-Heldin freuen! Kristina Vogel (ehemalige Bahnradsportlerin und zweifache Olympiasiegerin) wird im Rahmen des diesjährigen RTL-Spendenmarathons (21. und 22. November 2024, weitere Infos weiter unten) in der beliebten Daily "Unter uns" zu sehen sein (18. November 2024, Folge 7501).Die 33-Jährige ist mit elf Weltmeistertiteln bei der Elite und sechs bei den Junioren bis dato die erfolgreichste deutsche Bahnradsportlerin. Nun Teil der Schillerallee zu werden, sei für sie etwas ganz Besonderes. Auch mit Blick auf die beeindruckende Geschichte von "Unter uns", das am 28.11.2024 30-jähriges Jubiläum feiert (die Jubiläums-Pressemappe mit Infos, Fotos und Interviews finden Sie hier (https://media.rtl.com/pressemappe/30-Jahre-Unter-uns-Margot-Weigel-kehrt-zurueck-in-die-Schillerallee/))."'Unter uns' gibt es schon, seitdem ich denken kann. Es ist absolut beeindruckend, dass eine Daily im Laufe der Jahre so mit der Zeit geht und sich stetig weiterentwickelt. Als man mir angeboten hatte, Teil der Schillerallee zu werden, war meine Freude natürlich riesengroß. Ich musste nicht weiter über meine Entscheidung nachdenken. Ich kann hier zudem hervorragend auf den RTL-Spendenmarathon aufmerksam machen - und der Veranstaltung die Bühne geben, die sie verdient", freut sich Kristina Vogel.Zum Inhalt: Frau Vogel verbringt eine Nacht in der Pension Maybach. Beim Einchecken lobt sie im Gespräch mit Ute Huber (Isabell Hertel) das Engagement der Schillerallee. Jedes Jahr sammelt die Gemeinschaft für den RTL-Spendenmarathon. Als Dankeschön übergibt Frau Vogel Ute ein kleines Geschenk - das Spendenmarathon T-Shirt "Happy Herz".Alle Infos zum RTL-Spendenmarathon: Kristina Vogel ist in diesem Jahr Schirmherrin für die "24h Inklusions Challenge" sowie für verschiedene Inklusions-Projekte der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.". In diesem Zusammenhang sammelt sie auch gemeinsam mit dem Cast von "Unter uns" für das Kinderhilfsprojekt "Atempause". Beim RTL-Spendenmarathon mit Wolfram Kons am 21. und 22. November 2024 werden die Zuschauerinnen und Zuschauer aufgerufen für das Projekt zu spenden. Mit den gesammelten Spenden sollen Ferienfreizeiten für mehrfach schwerstbehinderte Kinder und deren Familien am Chiemsee finanziert werden. Infos und alle Spendenmöglichkeiten unter: www.rtlwirhelfenkindern.deHier geht's zur Spendenmarathon-Sonderseite."Unter uns", produziert von UFA Serial Drama, läuft täglich von Montag bis Freitag um 17:30 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+. "Unter uns" ist zudem in UHD HDR bei RTL UHD empfangbar. Alle Infos zum Empfang und den Verbreitungspartnern gibt es auf www.rtl-uhd.de.Pressekontakt:Christopher WeisPresse Partner KölnT: +49 (0)221-165 343 52weis@presse-partner-koeln.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/5905609