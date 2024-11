Continental senkt erneut seine Umsatzprognosen für 2024, da die Nachfrage auf dem europäischen Pkw-Markt und das Ersatzreifengeschäft in Nordamerika weiterhin schwächeln. Trotz des geringeren Umsatzes im dritten Quartal konnte das Unternehmen einen überraschenden Gewinnanstieg von 63 Prozent verzeichnen, was auf strikte Kostendisziplin und Preiserhöhungen zurückzuführen ist. An der Börse verzeichnete die Continental-Aktie einen deutlichen ...

