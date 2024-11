Das Geschäft bei der Allianz boomte im 3. Quartal. Die Profitabilität stieg so stark, dass der Vorstand die Jahresprognose angehoben hat. RWE gerät immer stärker in die Defensive. Das 55 Mrd. Euro Investitionsprogramm in nicht-grundlasttaugliche Stromerzeugung stößt auf großen Widerstand an der Börse. Bei der Deutschen Pfandbriefbank sinkt das Risiko weiter. Die Risikovorsorge fällt im Jahresvergleich deutlich und hebt den Gewinn.Der Aktienhandel in Asien ist am Morgen in zwei Lager gespalten. Die chinesischen Onshore-Indizes ...

