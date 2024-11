NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RTL Group nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Umsatz habe im dritten Quartal einen Tick unter den Erwartungen gelegen, schrieb Analystin Annick Maas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daran schuld seien schwächere Werbetrends und die TV-Produktionstochter Fremantle. Sie schätzt, dass die Konsensschätzungen daraufhin etwas sinken werden./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2024 / 07:36 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2024 / 07:36 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: LU0061462528