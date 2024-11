Frankfurt/Main - Der Dax hat am Donnerstag nach einem Start im Plus seine Zugewinne weiter kräftig ausgebaut. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 19.239 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 1,2 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Papiere von Siemens und Deutscher Telekom, am Ende fanden sich die Aktien von Merck und Zalando wieder."Mit tatkräftiger Unterstützung von den Aktien der Siemens AG und der Deutschen Telekom AG kann sich der Dax 40 am Donnerstag gut behaupten", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. Die Investoren seien von den Quartalszahlen von Siemens "verzückt" und auch bei den Aktien der Deutschen Telekom zeigten sich die Marktteilnehmer von den Quartalszahlen positiv überrascht. "Der Großteil der heutigen Kursgewinne kommt von den hohen Kursgewinnen allein dieser beiden Unternehmen", so Lipkow.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,0507 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9517 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 72,62 US-Dollar, das waren 34 Cent oder 0,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.