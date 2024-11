ROUNDUP 3: Deutsche Telekom legt deutlich zu - Aktienkurs auf Hoch seit 2001

BONN - Die Deutsche Telekom hat im dritten Quartal einmal mehr vor allem vom starken Geschäft in den Vereinigten Staaten profitiert. Umsatz und Gewinn legten von Juli bis Ende September im Vergleich zum Vorjahr deutlich zu. Die Zuwächse lagen im Großen und Ganzen im Rahmen der Erwartungen von Experten. Zudem wurde die Prognose für das operative Ergebnis erwartungsgemäß leicht erhöht. Der Kurs der T-Aktie stieg am Mittag auf den höchsten Stand seit 2001.

ROUNDUP: Siemens setzt trotz flauer Wirtschaft auf Wachstum - Rekordhoch

MÜNCHEN - Der Technologiekonzern Siemens hat sich trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes für das neue Geschäftsjahr ein weiteres Wachstum auf die Fahnen geschrieben. Beitragen soll dazu insbesondere das Geschäft mit intelligenter Infrastruktur sowie die Zugsparte Mobility. Bauen kann Siemens dabei auf ein robustes Auftragsbuch. Viel wird davon abhängen, wann sich das zur Sparte Digital Industries gehörende Automatisierungsgeschäft erholt. Trotz der Schwäche des Bereichs erzielte Siemens im vergangenen Geschäftsjahr einen Rekordgewinn.

ROUNDUP: SMA Solar senkt Jahresziele weiter - Operativer Verlust möglich

NIESTETAL - Der Wechselrichter-Hersteller SMA Solar bekommt weiter hohe Lagerbestände bei den Händlern zu spüren. Das Management schraubte daher seine Erwartungen an das laufende Jahr erneut herunter, wie das Unternehmen am späten Mittwochabend im hessischen Niestetal mitteilte. Wenige Stunden später legte SMA dann auch die Zahlen zum dritten Quartal vor. Sie zeugen von einem kräftigen Ergebnisrückgang, wie auch von Analysten erwartet. Die im SDax notierte Aktie stürzte vorbörslich ab.

ROUNDUP: Streaming-Geschäft und Filmerfolge liefern Walt Disney Rückenwind

BURBANK - Film-Kassenschlager wie "Inside Out 2" und "Deadpool & Wolverine" sowie das Streaming-Geschäft haben Walt Disney im abgelaufenen Geschäftsjahr angetrieben. Zudem zahlt sich der Sparkurs von Konzernchef Robert Iger aus: Die Profitabilität erholt sich weiter. Für das neue Geschäftsjahr 2024/25 plant Iger weiteres Gewinnwachstum. Zudem kündigte er Aktienrückkäufe in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar an. Die Disney-Aktie legte im vorbörslichen US-Handel deutlich zu.

ROUNDUP: Merck verdient dank Einsparungen unerwartet viel

DARMSTADT - Merck KGaA lässt den Durchhänger nach dem Corona-Boom weiter hinter sich. Der Dax-Konzern profitiert in seinem Geschäft mit Halbleitermaterialien von der Nachfrage rund um KI-Anwendungen. Zudem floriert das Geschäft mit Medikamenten. Und auch in der Laborsparte, die zuletzt unter einer Nachfragelücke gelitten hatte, ging es im dritten Quartal erstmals seit Monaten wieder voran. Dabei verdienten die Darmstädter dank Einsparungen und weniger Forschungsausgaben mehr als von Analysten erwartet, setzten aber etwas weniger um als gedacht. Vorstandschefin Belen Garijo, die noch im Sommer die Ziele angehoben hatte, engt nun nach neun Monaten die Erwartungen an das Gesamtjahr ein. Die Aktie verliert.

ROUNDUP 2: Eon bestätigt Prognose - Zuversicht trotz Neuwahl

ESSEN - Der Energieversorger Eon sieht sich nach den ersten neun Monaten des laufenden Jahres auf Kurs zu seinen Zielen. Finanzchefin Nadia Jakobi bestätigte die Prognose laut Mitteilung des Konzerns vom Donnerstag. Nach der Sonderkonjunktur als Folge der wegen des Ukraine-Kriegs gestiegenen Energiepreise ist Eon in diesem Jahr mit schwächeren Ergebnissen konfrontiert. Nach neun Monaten lagen diese aber im Rahmen der Markterwartungen. Dem Ausgang der anstehenden Neuwahlen in Deutschland blickt Jakobi entspannt entgegen. An der Börse war die Reaktion überschaubar.

ROUNDUP 2: Versicherer Talanx erwartet noch mehr Gewinn - Aktie legt zu

HANNOVER - Der Versicherer Talanx rechnet nach einem überraschend guten Sommer mit noch höheren Gewinnen im laufenden und im kommenden Jahr. Trotz höherer Katastrophenschäden erwartet Vorstandschef Torsten Leue für 2024 jetzt einen Rekordgewinn von mehr als 1,9 Milliarden Euro, wie der Konzern mit der Hauptmarke HDI und der Tochter Hannover Rück am Donnerstag in Hannover mitteilte. 2025 soll der Überschuss nun die Marke von 2,1 Milliarden Euro überschreiten. Damit legt Leue die Latte um jeweils 200 Millionen höher.

ROUNDUP/Hoher Krankenstand: K+S vorsichtiger für Gewinnziel 2024

KASSEL - Etwas eingetrübte Produktionsperspektiven vor allem infolge eines hohen Krankenstandes stimmen K+S vorsichtiger für 2024. Im dritten Quartal gingen Umsatz und Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zurück, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Neben dem teils trägen Agrarmarktumfeld musste der MDax-Konzern zuletzt auch höhere Instandhaltungsmaßnahmen schultern. Gleichwohl lief es in den drei Monaten bis Ende September besser als von Analysten erwartet, mit Blick auf das Gesamtjahr liegt die Konsens-Gewinnschätzung aber etwas über dem neuen Unternehmensziel. Der Aktienkurs lag leicht im Minus.

ROUNDUP: EU-Kommission verhängt Millionenstrafe gegen Meta

BRÜSSEL - Die EU-Kommission verhängt gegen den Facebook-Mutterkonzern Meta eine Strafe von 797,72 Millionen Euro. "Meta hat seinen Online-Kleinanzeigendienst Facebook Marketplace mit seinem persönlichen sozialen Netzwerk Facebook verknüpft und anderen Anbietern von Online-Kleinanzeigendiensten unfaire Handelsbedingungen auferlegt", kritisierte die zuständige Kommissarin Margrethe Vestager in einer Mitteilung.

ROUNDUP: Adesso verdoppelt Quartalsgewinn - Neuer Finanzchef

DORTMUND - Der IT-Dienstleister Adesso hat im dritten Quartal von der Nachfrage nach Dienstleistungen rund um die Digitalisierung profitiert. Der Umsatz kletterte in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um 15 Prozent auf gut 330 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Dortmund mitteilte. Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um 37 Prozent auf 38,9 Millionen Euro zu. Zum Plus hätten auch ein etwas langsamerer Personalaufbau und eine bessere Auslastung beigetragen, hieß es.

ROUNDUP: Baugerätehersteller Wacker Neuson senkt Ausblick erneut - Aktie fällt

MÜNCHEN - Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson hat wegen der schwachen Marktlage seine Jahresziele erneut eingedampft. "Der Markt zeigt sich unverändert schwach, weshalb wir mit einem umfassenden Maßnahmenpaket gegensteuern und uns damit auch bestmöglich für 2025 aufstellen werden", sagte Unternehmenschef Karl Tragl am Donnerstag laut Mitteilung in München. Volle Händlerlager führten nach wie vor zu einem niedrigen Auftragseingang, der sich in einem schwachen dritten Quartal widergespiegelt habe, hieß es vom Konzern. Bereits im Juli hatte Wacker Neuson den Ausblick gesenkt. Die im SDax notierte Aktie gab deutlich nach.

ROUNDUP: Bilfinger steigert Gewinn deutlich - Stork-Zukauf hilft

MANNHEIM - Eine anhaltend gute Nachfrage hat dem Industriedienstleister Bilfinger auch im dritten Quartal Auftrieb geben. Umsatz und Ergebnisse legten in den drei Monaten bis Ende September zu. Die Märkte entwickelten sich stabil bis positiv, sagte Unternehmenschef Thomas Schulz am Donnerstag in einer Telefonkonferenz. Zudem laufe die Integration des jüngsten Zukaufs erfolgreich. Das Gewinn- und Umsatzziel für das Gesamtjahr bestätigte er. Die Aktie drehte nach frühen Verlusten ins Plus und legte zuletzt leicht zu. Seit dem Jahreswechsel hat sich das Papier um mehr als 30 Prozent verteuert.

ROUNDUP: ASML setzt weiter auf KI-Boom - Umsatzprognose für 2030 bestätigt

VELDHOVEN - Der Chipindustrieausrüster ASML hält trotz zuletzt schwierigerer Geschäfte an seinen weit gefassten längerfristigen Zielen fest. Schwung liefern soll auch die zunehmende Bedeutung der Künstlichen Intelligenz (KI). Die zuletzt auch wegen des tristeren Jahresausblicks arg gebeutelten Aktien legten am Donnerstagvormittag zu.

ROUNDUP 2: IT-Dienstleister GFT senkt Ausblick erneut - Aktie berappelt sich

STUTTGART - Der auf die Finanzbranche spezialisierte Softwareanbieter GFT Technologies hat seine Jahresziele wegen der trägen Geschäftsentwicklung erneut gesenkt. Die Stuttgarter rechnen mit weniger Umsatz- und Ergebnisplus als bisher, weil das Umfeld herausfordernd bleibt und in den verbleibenden Monaten weniger Geschäft gemacht werden dürfte als bisher angenommen. Bereits im August hatte der Vorstand die Jahresziele gestutzt. Die im SDax notierte Aktie arbeitete sich am Donnerstag nach zunächst deutlichen Kursverlusten ins Plus vor.



Weitere Meldungen



-ROUNDUP: Cisco will dank KI-Euphorie wieder wachsen - Aktie verliert -ROUNDUP: ProSiebenSat.1 dämpft Gewinnerwartungen - Aktie erholt sich dennoch -BayernLB trotzt Krise mit steigendem Gewinn

-Mehr Bahntransporte: Hafenlogistiker HHLA steigert Umsatz -ROUNDUP: Kriselnder Baywa-Konzern schreibt 640 Millionen Euro Verlust -Dax-Konzerne machen deutlich weniger Gewinn

-ROUNDUP: Energiekontor bestätigt Jahresprognose

-Deutsche Bank gibt weitere Nachranganleihe aus

-Dermapharm wächst dank Markenarzneien - Zuversichtlich für Jahresprognose -MLP steigert operativen Gewinn wie erwartet kräftig - Prognose bestätigt -IT-Dienstleister Nagarro bleibt auf Wachstumskurs

-Fotodienstleister Cewe sieht sich vor Weihnachtsgeschäft auf Kurs -Reederei Hapag-Lloyd verdient gut trotz Konjunkturflaute -1,5 Billionen Euro Ausgaben auf dem Luxusmarkt 2024

-Swiss Re: Hurrikan 'Milton' kostet uns weniger als 300 Millionen US-Dollar -Grand City Properties macht deutlich weniger Verlust - Jahresziele bestätigt -Heraeus-Tochter investiert 100 Millionen in Recycling-Anlage -Gericht: OMV bekommt im Gazprom-Streit 230 Millionen Euro -Neue Regeln für Bauernhof-Erben

-IG Metall wehrt sich gegen mögliche Salzgitter-Übernahme -ROUNDUP/IAEA-Chef: Deutschlands Rückkehr zu Atomkraft wäre 'logisch' -TV-Geschäft: Telekom vermutet hohe Zahl von 'Schwarzsehern' -Chiphersteller Intel gibt Magdeburg-Projekt nicht auf -Weitere Krankheitsfälle nach Verzehr von McDonald's-Burger -Keine Fusion von Michael Kors und Coach

-VW-Sparkurs: IG Metall plant Protest-Kundgebung in Wolfsburg -Wettbewerber warnen vor Sanierungschaos bei der Bahn

-Tschechien will Verkauf von Energydrinks an Kinder verbieten -ROUNDUP: Lebensmittelhändler Tegut baut mehr als 100 Stellen ab -Ryanair zahlt in Italien 1,5 Millionen Euro Gebühren zurück -Messe IAA Mobility mit 20 Prozent mehr Anmeldungen

-Südafrika: Tausende illegale Bergleute in Goldmine versteckt -'MM': Lufthansa Airlines streicht 400 Verwaltungsjobs -Habeck will Intel-Milliarden zur Senkung der Netzentgelte nutzen°

