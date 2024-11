Original-Research: Knaus Tabbert AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Knaus Tabbert AG



Unternehmen: Knaus Tabbert AG

ISIN: DE000A2YN504



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 14.11.2024

Kursziel: 30,00 EUR (zuvor: 48,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse, CFA



Vom Regen in die Traufe - KTA kappt erwartungsgemäß erneut die Prognose und stoppt die Produktion bis Jahresende



Knaus Tabbert hat am Mittwochnachmittag die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 wie von uns erwartet erneut angepasst. Das Unternehmen kündigte an, die Produktion an den Standorten in Jandelsbrunn und Ungarn ab dem 18. November bis Jahresende einzustellen. Im Zuge dieser Maßnahmen wird ein deutlich niedrigerer Konzernumsatz erwartet als die zuletzt am 22. Oktober 2024 kommunizierten 1,3 Mrd. EUR.



Die Entscheidung zeigt u.E. bereits die Handschrift des Interim CEOs und erscheint im Hinblick auf die weiterhin hohen Lagerbestände als konsequent. Der Fokus im vierten Quartal wird darauf liegen, diese spürbar zu reduzieren (Bestands-veränderung 9M/24: 73,6 Mio. EUR) und die Nettoverschuldung entsprechend zu senken. Insgesamt verfügt Knaus Tabbert über ein Finanzierungsvolumen von 350 Mio. EUR, von dem zum 30. September laut Unternehmen rund 300 Mio. EUR in Anspruch genommen wurden. Entgegen dieser Bemühungen dürfte allerdings die Zurückhaltung der Händler stehen. Angesichts der gestiegenen Finanzierungskosten und der Unsicherheiten bezüglich der Saison 2025 dürften Händler Bestellungen weiterhin zurückhaltend tätigen und Auslieferungen so nah wie möglich an die kommende Saison schieben. Die Entwicklung der nächsten Saison bleibt schwer abschätzbar, auch wenn sich der Markt zunehmend auf einen Volumenrückgang einstellt. Wir erwarten, dass sich Knaus Tabbert auf ein solches Szenario vorbereitet und gehen davon aus, dass auch die bis zuletzt positiven Zulassungszahlen (Neuzulassungen von Reisemobilen im Oktober: +20,3 % yoy; YTD: +10,9 % yoy) diese Entwicklung abbilden werden.



Prognoseanpassung: Auch wenn wir bereits vor der jüngsten Anpassung von einem Umsatz deutlich unter 1,3 Mrd. EUR ausgegangen waren, wird der Produktionsstopp bis Jahresende unsere bisherigen Erwartungen für das vierte Quartal nicht erreichbar machen. Wir gehen nun für Q4 von einem Umsatz auf dem Niveau von Q3 aus und erwarten aufgrund möglicher Strukturanpassungen ein EBITDA unter dem des abgelaufenen Quartals. Wie bereits beschrieben, rechnen wir auch für 2025 mit einem weiteren Umsatzrückgang und einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld.



Fazit: In unserer letzten Kommentierung hatten wir bereits darauf hingewiesen, dass wir eine erneute Prognoseanpassung erwarten und der Newsflow vor einer Verbesserung zunächst schlechter werden dürfte. Auch wenn wir seit Mitte des Jahres eine pessimistische Sicht auf das laufende Geschäftsjahr und 2025 hatten, haben wir die Schwere der Korrektur unterschätzt und der Tiefpunkt ist aus heutiger Sicht möglicherweise noch nicht erreicht. Gleichzeitig schätzen wir die Lage auch aufgrund des jetzt beherzten Eingriffs als beherrschbar ein, auch wenn das Risikoprofil deutlich zugenommen hat (Beta von 1,4 auf 1,6 angehoben). Wir bestätigen unser Rating mit einem erneut reduzierten Kursziel von 30,00 EUR (zuvor: 48,00 EUR) weisen aber auf das Risiko weiterer Kursrückschläge im Hinblick auf den angespannten Newsflow hin.



