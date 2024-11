The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 14.11.2024Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 14.11.2024ISIN NameCA55973N4030 MAGNUM COLDCORP INC.CA60007L1004 MILLBANK MINING CORP.CA69783Y2024 PAN AMERICAN ENERGY NEWKYG2287A2093 COLOR STAR TECH. DL-,001NL0015000F41 LILIUM N.V. CL.A EO0,01