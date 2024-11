Nach zuletzt schwachen Tagen hat der DAX am Donnerstag wieder Gas geben können. Er ging am Ende mit einem Plus von 1,4 Prozent auf 19.263,70 Zählern aus dem Handel. Allerdings muss der deutsche Leitindex am Freitag wohl zunächst wieder ein paar Punkte abgeben. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,4 Prozent tiefer auf 19.184 Zähler.Auf der Terminseite ist es zum Wochenschluss recht ruhig. Alibaba wird am frühen Nachmittag die Zahlen zum dritten Quartal vorlegen. Im Blickpunkt dürften derweil ...

