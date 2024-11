Köln (ots) -Noch mehr Glanz im "Bachelor"-Universum! RTL+ präsentiert den ersten deutschen "Golden Bachelor": Franz Stärk. Auf RTL+ begibt sich Franz ab dem 3.12. auf sein besonderes Liebesabenteuer für die goldenen Jahre des Lebens. RTL zeigt die erste Staffel im Januar 2025.Auf der traumhaften Insel Kreta wird der charmante 73-jährige Franz Stärk von insgesamt 18 Rosenanwärterinnen über 60 umworben. Abenteuerlustig und bereit für ein neues Kapitel in seinem Leben ist Franz der perfekte Golden Bachelor. Als zweifacher Vater und stolzer Großvater bringt er Lebenserfahrung und viel Herzenswärme mit. Mit regelmäßigem Fahrradfahren und Golfen hält er sich fit. Nach zwölf Jahren als Single wünscht sich Franz nun, eine außergewöhnliche Liebesreise zu unternehmen und eine Frau zu finden, mit der er die zweite Hälfte des Lebens entfachen kann. "Ich habe jetzt die einzigartige Gelegenheit, bemerkenswerte Frauen kennenzulernen. Es ist faszinierend, wie viel Potenzial an Lebenserfahrung und Weisheit sie mitbringen werden. Ich bin sehr motiviert und gespannt darauf, noch mehr über ihre Geschichte zu erfahren und freue mich sehr darauf".Franz ist sich sicher, die große Liebe (nochmal) finden zu können: "Das wird eine großartige Geschichte. Davon bin ich überzeugt, weil es das in meiner Altersgruppe noch nicht gegeben hat und es auch mal Zeit wird, dass für die Leute in meinem Alter sowas aufgelegt wird."SteckbriefNAME: Franz StärkGEBURTSTAG: 05.03.1951GEBURTSORT: DammeWOHNORT: DammeFAMILIENSTAND / KINDER: Geschieden, 2 SöhneBERUF: Stellv. Direktor einer Gesamtschule, jetzt PensionärSINGLE SEIT: 12 Jahren / 2012HOBBIES: Musik, Radfahren, Kochen, GolfenMUSIKGESCHMACK: Lateinamerikanisch, alte jazzige SchlagerLIEBLINGSFILM: "Die Brücken am Fluss", "Eine Frage der Ehre"LEBENSMOTTO: Lachen ist tanzende AtmungSOCIAL MEDIA?: @franz.staerk (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ffranz.staerk%2F&data=05%7C02%7C%7Cbf88683ff45045b9950008dcf40f1db1%7Cefce8346592b4b6eb1c20fd07bd5e442%7C0%7C0%7C638653592979487041%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=g9o8qwbqtFpM1IHJjB96b0uqLc%2Bq%2FbFhLIgeIHSuOJE%3D&reserved=0)Hier geht es zu einem Kurzinterview in der Pressemappe und hier zu O-Tönen mit dem "Golden Bachelor" Franz Stärk.Weitere Infos und Videos rund um Franz Stärk und "Golden Bachelor" finden die Zuschauer:innen wieder exklusiv bei RTL.de, auf dem offiziellen Instagram-Account "bachelor.rtl", auf der offiziellen RTL-Facebook-Seite von "Der Bachelor (https://www.facebook.com/bachelor.rtl)", auf dem offiziellen TikTok-Account "bachelor.rtl" und dem offiziellen YouTube-Account.Pressekontakt:Katrin BechtoldtRTL Deutschland GmbHKommunikation RTL DeutschlandTelefon: +49 221 456-74404katrin.bechtoldt@rtl.deOriginal-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/5909249