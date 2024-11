Der österreichische Batteriespezialist Kreisel Electric kooperiert mit BASF, um Batterien per hydrometallurgischen Verfahren im europäischen Raum zu recyceln und so die Sekundärrohstoffe für neue Batterien in Europa zu behalten. Kreisel Electric bezeichnet das Recycling als wichtigen Pfeiler seiner Batteriestrategie. Schon heute erfülle man eine Recyclingquote von 79 Prozent bei seinen Batteriesystemen, was laut den Österreichern weit über den geforderten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...