Nach den jüngsten Kursausschlägen im Zuge des Wahlsiegs von Donald Trump steuern die US-Börsen am Montag auf einen relativ ruhigen Wochenstart zu. Während der Dow Jones Industrial vom Broker IG eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,3 Prozent tiefer auf 43.329 Punkte taxiert wurde, lag die Indikation für den Nasdaq 100 mit 0,2 Prozent im Plus. Der technologielastige Index dürfte sich damit nach dem Kursrutsch am Freitag stabilisieren. Der Dow hatte am Freitag deutlich moderater nachgegeben. ...

