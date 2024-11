The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 20.11.2024Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 20.11.2024ISIN NameIE000K6PPGX7 HANETF-SPR.EN.TRA.MT.EOACCA84840P2017 SPEY RES CORP. NEWDE000A37FUD8 HAMBURG.HAFEN LOG. Z.VERKNO0013209239 HERMANA HLDG ASA O.N.SE0006256798 SCANDINAV. REAL HEART ABSE0008966014 SAXLUND GROUP ABUS30223G1022 EXSCIENTIA SP.ADRSUS5504241051 LUMINAR TECHNOLOGIES AXS1108847531 GHANA, REP. 14/26 REGS