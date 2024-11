Die Allianz-Aktie zeigt in den letzten Handelstagen deutliche Anzeichen einer Stabilisierung, nachdem sie sich von ihrem Oktoberhoch bei 304,30 Euro zunächst nach unten bewegte. Besonders der Bereich um 281,80 bis 282,20 Euro hat sich als wichtige Unterstützungszone herauskristallisiert. Im XETRA-Handel konnte das Papier zuletzt wieder zulegen und notierte bei 291,70 Euro, was einem Plus von 0,2 Prozent entspricht. Analysten bleiben optimistisch und sehen ein durchschnittliches Kursziel von 314,43 Euro.

Starke Geschäftszahlen untermauern positive Entwicklung

Die jüngsten Quartalsergebnisse unterstreichen die robuste Position des Versicherungskonzerns. Der Umsatz konnte im Vergleich zum Vorjahresquartal um beachtliche 65,12 Prozent auf 42,80 Milliarden Euro gesteigert werden. Auch beim Gewinn je Aktie verzeichnete die Allianz einen deutlichen Zuwachs von 5,12 auf 6,54 Euro. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn je Aktie von 24,82 Euro, während die Dividende voraussichtlich auf 15,03 Euro steigen wird.

Anzeige

Allianz-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Allianz-Analyse vom 22. November liefert die Antwort:

Die neusten Allianz-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Allianz-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Allianz: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...