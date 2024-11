Zürich - Bereits zum fünften Mal nimmt Orell Füssli am Fair Friday teil. Am 29. November können Kundinnen und Kunden wählen, ob sie beim Bezahlen 20% des Rechnungsbetrags spenden möchten oder 20% Rabatt auf ihren Einkauf erhalten. Die gesamte Spendensumme wird für Caritas-Projekte zur Unterstützung von Armutsbetroffenen in der Schweiz verwendet. Das erste Mal organisiert wurde die Fair Friday Aktion vom Westschweizer Buchhändler Payot im Jahr 2018. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...