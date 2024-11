Köln (ots) -Es wird wieder kaiserlich: Die vierte und finale Staffel der Erfolgsserie "Sisi" startet pünktlich zur Weihnachtszeit auf RTL+. Das Bachelor-Universum erstrahlt in Gold: Deutschlands erster Golden Bachelor Franz Stärk sucht unter 18 Single-Frauen die große Liebe auf Kreta. Passend dazu zeigt RTL+ auch den amerikanischen Golden Bachelor. Glamour pur gibt es in der großen Award-Show "Die Reality Awards". Das Who's Who der Reality-TV-Welt trifft sich auf dem roten Teppich und die beliebtesten Reality-Stars hoffen auf den Gewinn in einer oder mehreren Kategorien. Besinnlich lustig geht es mit "Dennis aus Hürth feiert Weihnachten" weiter und die passende Musik zu Plätzchen und Glühwein finden alle Streamer:innen in den weihnachtlichen Playlists in der All Inclusive Entertainment App RTL+.Serien1. Dezember: "Sisi", Staffel 4, 6 Folgen, auch bei RTL1. Dezember: "Found", Staffel 1, exklusiv, 13 Folgen1. Dezember: "The Staircase", Staffel 1, exklusiv, 8 Folgen15. Dezember: "Full Circle", Staffel 1, 6 Folgen15. Dezember: "Bookie", Staffel 1, 16 Folgen15. Dezember: "Die Tudors", Staffel 1-424. Dezember: "Black Lies", Staffel 1, exklusiv, 4 FolgenDokumentationen1. Dezember: "Herr Raue reist", Staffel 3, 12 Folgen20. Dezember: "Original Sin: Mein Sohn der Killer", auch bei RTL CrimeReality3. Dezember: "The Golden Bachelor" (US), 12 Folgen3. Dezember: RTL+ Original "Golden Bachelor"Events7. Dezember: "LIVE: Die Reality Awards"ShowIm Dezember exklusiv: RTL+ Original "Dennis aus Hürth feiert Weihnachten"Filme1. Dezember: "Ödipussi"1. Dezember: "Pappa ante Portas"30. Dezember: "The Flash"RTL+ Kids1. Dezember: "Die Patrick Star Show", Staffel 2, 20 Folgen14. Dezember: "Die Schule der magischen Tiere"30. Dezember: "Die Schule der magischen Tiere", Teil 2Sport4. Dezember: "LIVE: Premier League Manchester City vs. Nottingham Forest"7. Dezember: "LIVE: Formel 1 Qualifying Sprintrennen Abu Dhabi"7. Dezember: "MMA Oktagon 64"8. Dezember: "LIVE: Premier League FC Fulham vs. FC Arsenal"12. Dezember: "UEFA Europa League: Matchday 6 / Conference League: Matchday 5"14. Dezember: "LIVE: Premier League FC Arsenal vs. FC Everton"19. Dezember: "UEFA Europa Conference League: Matchday 6"21. Dezember: "LIVE: Premier League Crystal Palace vs. FC Arsenal"27. Dezember: "LIVE: Premier League FC Arsenal vs. Ipswich Town"29. Dezember: "LIVE: Premier League Leicester City vs. Machester City"TV-Highlights in der Preview18. Dezember: "Wer wird Millionär - Das Weihnachtsspecial", am 25.12. auch bei RTL15. Dezember: "Kitchen Impossible - Die Weihnachts-Edition", am 22.12. auch bei VOX28. Dezember: "Eltons 12", am 6.1. auch bei RTLPodcasts1. Dezember: "Weihnachten Spezial mit Rolf Zuckowski und seiner Tochter Anuschka", 1.12.2. Dezember: Neue Folgen "Aftershow - Der Reality-TV-Podcast"4. & 11. Dezember: RTL+ Podcast "Druck"Hörbuch1. Dezember: RTL+ Original Hörbuch "Der Christmas Club"MusikWeihnachtliche Playlists: https://plus.rtl.de/musik/playlist-1055602641Die Top 50: RTL+ Top 50 Hits Playlist | RTL+Weitere Infos zu ausgewählten Highlight-Formaten:1. Dezember: Becca Freeman "Der Christmas Club - Die schönste Zeit ist mit Euch" Roman, Ungekürzte Lesung, RTL+ Original in Kooperation mit "Der Hörverlag" (PRH-Verlagsgruppe)Hannah und Finn sind die besten Freunde. Seit einem schicksalshaften Heiligabend auf dem College, als sie die Einzigen auf dem Campus waren, verbringen sie jede freie Minute miteinander. Zehn Jahre später leben beide in New York City und feiern immer noch jedes Weihnachtsfest gemeinsam. Inzwischen sind auch die lebhafte Priya und der stets etwas zurückhaltende Theo fester Teil der Clique. Ob Karaoke in China Town oder die Parade am Rockefeller Center, ihre Weihnachtstraditionen sind den vier Freunden heilig und sie können sich die schönsten Tage im Jahr nicht mehr ohne ihre Ersatzfamilie vorstellen. Doch nach einem Jahr, das ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt hat, könnte dieses Fest ihr letztes zusammen sein. Hannah versucht mit aller Macht, die Gruppe zusammenzuhalten, während Finn sich seinen lang verschwiegenen Gefühlen stellen muss. Alle spüren, dass sie vor großen Veränderungen stehen. Und manchmal sind es genau die Veränderungen, vor denen man sich am meisten fürchtet, die man am meisten braucht...3. Dezember: RTL+ Original "Golden Bachelor"Noch mehr Glanz im "Bachelor"-Universum! RTL+ präsentiert den ersten deutschen "Golden Bachelor": Franz Stärk. Franz begibt sich ab dem 3.12.2024 auf RTL+ auf sein besonderes Liebesabenteuer für die goldenen Jahre des Lebens. RTL zeigt die erste Staffel im Januar 2025. Auf der traumhaften Insel Kreta wird der charmante 73-jährige Franz Stärk von insgesamt 18 Rosenanwärterinnen über 60 umworben.7. Dezember: "LIVE: Die Reality Awards"Am 7. Dezember 2024 streamt RTL+ erstmals live aus den MMC-Studios in Köln die große Galashow "Die Reality Awards". Sophia Thomalla, bekennender Reality-Fan und Host von u. a. "Are You The One?", wird als Moderatorin durch den Abend führen. Who's hot and who's even hotter im Scheinwerferlicht? Das weiß Reality-Star und -Expertin Olivia Jones, die vor der Verleihung rund eine Stunde lang live vom Blitzlicht-Geschehen auf dem Roten Teppich berichtet. Bei der anschließenden Award-Show wird Olivia Jones ihre Reality-BF Sophia Thomalla unterstützen und auch als Laudatorin dabei sein. Der gesamte Abend ist ausschließlich auf RTL+, dem Home of Reality, zu sehen.Im Dezember exklusiv: "Dennis aus Hürth feiert Weihnachten"Aufgepasst, die Weihnachtsglocken läuten in Hürth! Aufgepasst, die Weihnachtsglocken läuten in Hürth! Und nein, wir sprechen nicht von irgendeinem verschlafenen Nest, sondern einer symphytischen Vorstadtperle in der Nähe von Köln. Dennis aus Hürth, der Berufsschüler aus Leidenschaft, schmeißt eine Weihnachtssause, die sich gewaschen hat. Ganz nach Vorstadtnatur wirft er humorvolle Anekdoten von Weihnachtsfesten mit seinem Mädchen Larissa und Tante Petra in die Runde. Auch der ein oder andere Überraschungsgast kommt vorbei, um mitzufeiern. Release-Start ist kurz vor Weihnachten auf RTL+. 