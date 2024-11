Die Aktie des Medizintechnikunternehmens Carl Zeiss Meditec verzeichnete am Handelstag eine bemerkenswerte Aufwärtsbewegung. Im XETRA-Handel kletterte der Kurs um 3,6 Prozent auf 57,45 Euro, wobei das Tageshoch bei 57,85 Euro lag. Das Handelsvolumen belief sich auf 63.571 Aktien, was das rege Interesse der Anleger widerspiegelte. Bemerkenswert ist dabei die deutliche Erholung vom 52-Wochen-Tief bei 54,45 Euro, das erst kürzlich am 21. November markiert wurde.

Ausblick und Dividendenentwicklung

Für das laufende Geschäftsjahr prognostizieren Marktexperten einen Gewinn von 1,85 Euro je Aktie. Die Dividendenausschüttung dürfte sich auf 0,870 Euro belaufen, was einen Rückgang gegenüber der Vorjahresdividende von 1,10 Euro bedeutet. Analysten sehen dennoch weiteres Aufwärtspotenzial und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 67,88 Euro an, was deutlich über dem aktuellen Kursniveau liegt.

