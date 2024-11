DJ Roche verfehlt bei Lungenkrebs-Kombitherapie primäres Studienziel

Von Adria Calatayud

DOW JONES--Roche hat mit einem neuartigen Lungenkrebsmedikament einen Rückschlag erlitten. In einer späten Phase-3-Studie, bei der Tiragolumab in Kombination mit dem zugelassenen Medikament Tecentriq zum Einsatz kam, wurde das primäre Ziel des Gesamtüberlebens nicht erreicht, wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte.

In der Studie waren den Angaben zufolge Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs. Verglichen wurden die Ergebnisse der Kombination aus Tiragolumab und Tecentriq mit denen von Tecentriq allein. In der Studie wurden die Patienten so lange behandelt, bis die Krankheit fortschritt, der klinische Nutzen endete oder sie eine inakzeptable Toxizität entwickelten, so das Unternehmen.

Weitere Daten aus Studien in der Spätphase, die sich auf verschiedene Indikationen oder Tumorarten beziehen, sollen im nächsten Jahr vorgelegt werden, erklärte das Unternehmen.

November 26, 2024 01:42 ET (06:42 GMT)

