Köln (ots) -Mit einer bahnbrechenden KI-Technologie setzt RTL Deutschland neue Maßstäbe im Jugendschutz. Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in einer Kombination aus automatisierten Inhaltsanalysen und menschlicher Prüfung wird ein sicheres Medienumfeld für junge Zuschauer geschaffen. Die speziell entwickelte Video-Pipeline des Jugendschutz-Teams von RTL in Zusammenarbeit mit RTL Data-Expert:innen ermöglicht eine effizientere und präzisere Prüfung von Medieninhalten und unterstützt die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.Mit der stark wachsenden Vielfalt an Inhalten und multiplen Ausspielwegen stehen Medienunternehmen vor der Herausforderung, den Jugendschutz auch weiterhin sorgfältig zu gewährleisten. RTL Deutschland hat dafür eine eigens produzierte Lösung entwickelt, die Künstliche Intelligenz und den bewährten Einsatz menschlicher Expertise kombiniert.Daniela Hansjosten, Leiterin Standards & Practices RTL Deutschland: "Durch den Einsatz fortschrittlicher KI-Technologien im Jugendschutz verbessern wir den Standard für die Sicherheit junger Zuschauer. Unser innovatives Projekt bietet eine zukunftssichere Basis, um das Team effizient zu unterstützen und die steigenden Anforderungen und Inhalte bestmöglich zu bewältigen. Zudem positioniert uns diese KI-Lösung als Vorreiter auf dem deutschen Medienmarkt in diesem äußerst wichtigen Bereich. Wir sind offen dafür, Partnerschaften sowohl mit anderen Medienunternehmen als auch Kooperationen mit weiteren Stakeholdern des deutschen Jugendschutzes einzugehen."Zukunftsweisende Inhaltsprüfung durch Automatisierung und menschliche KontrolleDas Jugendschutz-Team von RTL prüft jährlich mehrere tausend Stunden Videomaterial, eine Zahl, die durch das kontinuierliche Wachstum des führenden deutschen Streaming-Dienstes RTL+ weiter steigen wird. Ein KI-Team mit Experten aus unterschiedlichen Bereichen hat inhouse die neue effiziente Technologie entwickelt. Die Video-Pipeline analysiert - die Prüfung und Entscheidung treffen die Mitarbeitenden, um den hohen Qualitäts- und Sensibilitätsansprüchen des Jugendschutzes zu entsprechen. RTL Deutschland bietet damit nicht nur die besten Inhalte, sondern auch den bestmöglichen Schutz für junge Menschen - ein Erfolg, der zeigt, wie wichtig, nachhaltig und effektiv der Einsatz von Künstlicher Intelligenz für den Medienbereich sein kann.KI@RTL Deutschland:RTL Deutschland setzt neben Jugendschutz Künstliche Intelligenz bereits erfolgreich in zahlreichen Projekten ein, um die Technologie für Medienerlebnisse zu nutzen. Mit RTL Data verfügt das Unternehmen über eine eigenes Kompetenzzentrum für Daten und KI-Produkte. Seit 2022 kamen KI-Anwendungen wie synthetische Stimmen für ntv.de, die originale Stimme des verstorbenen Schauspielers Hans Clarin für "Neue Geschichten vom Pumuckl", KI-generierte Inhalte wie "Der kleine Unter Uns Weihnachtsfilm" und der täglichen Serie "Unter Uns" zum Einsatz. Auch zum 40-jährigen RTL-Jubiläum wurden 2024 Protagonisten wie Peter Kloeppel, Günther Jauch und Sonja Zietlow per KI verjüngt.Bei RTL NEWS unterstützt unter anderem ein KI-assistierter Newsdesk Redakteure dabei, intuitiv und übersichtlich die Relevanz und den Nachrichtenwert von Agenturmeldungen im dpa-Feed zu analysieren sowie Vorschläge für Textelemente entsprechend der Tonalitäten der Newsmarken zu generieren. Das Unternehmen produziert mit künstlicher Intelligenz auch Promotion-Inhalte wie KI-generierte Werbetrenner. Mit dem 2023 gegründeten RTL Circle für Künstliche Intelligenz, einem KI Hub und der KI Academy ist KI strukturell und strategisch auch im Unternehmen verankert.