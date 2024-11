© Foto: Dall-E

Ein Sprichwort lautet: Oft kopiert, aber nie erreicht! Gilt das auch für die Grafikprozessoren von Nvidia? Jetzt macht sich wohl auch noch Amazon auf, seine eigenen KI-Chips zu entwickeln. Wackelt der Thron von Nvidia?Die Geschichte hat etwas von einem Asterix-Comic. Während ein Großteil der Welt von den KI-Chips von Nvidia dominiert wird, versucht ein kleines Dorf Widerstand zu leisten. Das kleine Dorf liegt allerdings nicht in Gallien, sondern in Texas, genauer gesagt in Austin. Die US-Stadt ist bekannt für ihre florierende Tech-Szene und Talente aus den Bereichen Software, KI und Datenwissenschaft. Ein idealer Standort für das Forschungs- und Entwicklungszentrum von Amazon. Das Zentrum …