Der DAX stand am Dienstag nach der Zoll-Ankündigung von Donald Trump unter Druck. Am Ende ging er mit einem Minus von 0,6 Prozent auf 19.295,98 Zählern aus dem Handel. Am heutigen Mittwoch dürfte sich der deutsche Leitindex zunächst wenig bewegt zeigen. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,1 Prozent tiefer auf 19.280 Punkte.Auch auf der Unternehmens-Terminseite ist es recht ruhig. Aroundtowon und Easyjet präsentieren ihre Quartalszahlen. Konjunkturseitig stehen am Nachmittag und Abend in den ...

