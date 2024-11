Die deutschen Anleger können sich für eine klare Richtung nicht entscheiden: Am Dienstag setzte der DAX seine Seitwärtsbewegung der letzten Wochen fort, indem er rund 110 Zähler abgab und damit wieder in der Mitte der angestammten Handelsspanne tendiert. Am Mittwoch ist die Nachrichtenlage sehr dünn, wobei ein Blick auf Aroundtown, Auto1, Brenntag, Continental, Henkel, Rheinmetall und die Volkswagen-Vorzüge lohnt.

