Böblingen, Ashburn Va. (ots) -+++"Center of Excellence" von DXC und ServiceNow treibt schnellere Umsetzung generativer KI-Lösungen in Unternehmen voran+++DXC Technology und ServiceNow bauen ihre strategische Partnerschaft aus: Die beiden Unternehmen betreiben ein neues "Center of Excellence", um die Nutzung generativer KI-Lösungen in Unternehmen weltweit zu optimieren. Der neue KI-Hub vereint die Branchen- und KI-Expertise von DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Fortune-500-Anbieter von Technologiedienstleistungen, mit den GenAI-Lösungen von ServiceNow.Weltweit investieren Unternehmen in künstliche Intelligenz, um mit dem Einsatz neuer Technologien zügig Gewinne zu erwirtschaften. Das neue "GenAI Center of Excellence" von DXC und ServiceNow soll Kunden dabei unterstützen. Es vereint die zentralen Kompetenzen von DXC AI Impact, eine Kombination aus Consulting, Engineering und sicheren Enterprise Services mit "Now Assist", der GenAI-Lösung von ServiceNow. In dem neu geschaffenen KI-Hub helfen die Experten von DXC den gemeinsamen Kunden bei der Modernisierung ihrer Systeme, um mit künstlicher Intelligenz eine optimierte Technologie-Performance zu erzielen. DXC setzt die Lösung "Now Assist" beispielsweise bereits auf seiner Service Delivery Platform ein und hat damit das Störfall-Management von mehr als 500 Kunden verbessert. Durch straffere IT-Prozesse, gesteigerte Effizienz und eine bessere Kundenerfahrung konnten pro Monat knapp 10.000 Arbeitsstunden eingespart werden."Unternehmen wollen ihr Geschäft mit KI transformieren und DXC verfügt gemeinsam mit ServiceNow über das Know-how, um KI-Anwendungsfälle mit großer Wirkung umfassend zu erschließen", sagt Howard Boville, DXC Executive Vice President, Consulting und Engineering Services - Powered by AI. "Die KI-Technologien unserer Kunden müssen bei Datenschutz, Governance und Compliance den höchsten Standards entsprechen. DXC ist ein vertrauenswürdiger Partner, der sowohl die Herausforderungen als auch die Chancen versteht, die Kunden benötigen, um auf Dauer erfolgreich zu sein.""Mit generativer KI wollen Unternehmen einen Mehrwert und verbesserte Produktivität erzielen", sagt Erica Volini, Senior Vice President, Global Partnerships und Channels bei ServiceNow. "Unser Ziel ist es, KI für mehr Unternehmen nutzbar zu machen und Partner wie DXC sind dafür entscheidend. Das neue Center of Excellence vereint die umfassende Branchenexpertise und Marktgröße von DXC mit den GenAI-Fähigkeiten unserer Now Assist-Lösung sowie KI-Plattform. So lässt sich Business-Transformation wirklich vorantreiben."Die beiden Unternehmen kooperieren bereits seit 15 Jahren. DXC Technology ist der führende Partner, der Kunden aus unterschiedlichen Branchen beim Einsatz von ServiceNow-Produkten und Services erfolgreich unterstützt:- Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) nutzen die Systemintegration von DXC, um Anwendungen für Mitarbeiter und Kunden mit der Now-Plattform zu kombinieren, sodass täglich 1,25 Millionen Fahrgäste und 205.000 Tonnen Güter sicher transportiert werden können.- Die Jollibee Foods Corporation (JFC) und DXC haben eine langfristige Partnerschaft etabliert, die auf Innovation und Support basiert. DXC stellt einheitliche Plattformen bereit, einschließlich ServiceNow, die für das Management geschäftskritischer Filial- und Unternehmensabläufe zentral sind. So können sich die Teams auf strategische Prioritäten konzentrieren.- Die Abteilung für Bevölkerungsschutz der Stadt Mailand hat während der COVID-19-Pandemie eng mit ServiceNow und DXC zusammengearbeitet, um den Erhalt und die Verteilung von persönlicher Schutzausrüstung zu steuern.Weltweit verfügt DXC über mehr als 2.000 ServiceNow-Zertifizierungen und mehr als 1.300 Zulassungen. Außerdem unterstützt DXC weiter Talente durch die auf ServiceNow ausgerichtete Training Academy. DXC ist Mitglied des ServiceNow Council AI Product Advisory Board. Ziel ist, ServiceNow durch Kundenfeedback bei zukünftigen AI-Produkten zu beraten.Weitere Informationen zur Partnerschaft "zwischen" DXC und ServiceNow finden Sie auf der Website (https://dxc.com/us/en/offerings/analytics-and-engineering/data-and-analytics) zum Partnership Ecosystem. Weitere Informationen zur Partnerschaft "zwischen" DXC und ServiceNow finden Sie auf der Website (https://dxc.com/us/en/offerings/analytics-and-engineering/data-and-analytics) zum Partnership Ecosystem. We do not undertake any obligation to update or release any revisions to any forward-looking statement or to report any events or circumstances after the date of this report or to reflect the occurrence of unanticipated events except as required by law.Über DXC TechnologyDXC Technology (NYSE: DXC) unterstützt globale Unternehmen dabei, ihre geschäftskritischen Systeme und Abläufe zu betreiben und gleichzeitig die IT zu modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie Sicherheit und Skalierbarkeit über öffentliche, private und hybride Clouds zu gewährleisten. Die weltweit größten Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors vertrauen auf DXC, wenn es darum geht, Services zu implementieren, um neue Maßstäbe in Bezug auf Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenerlebnis zu setzen. 