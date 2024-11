Die DHL Group verzeichnet aktuell eine herausfordernde Marktphase, wobei die Aktie mit einem Kurs von 34,71 EUR deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 47,03 EUR notiert. Ein weiterer Dämpfer für den Logistikkonzern ist der kürzliche Absturz eines DHL-Frachtflugzeugs nahe dem Flughafen Vilnius, bei dem ein Besatzungsmitglied ums Leben kam. Trotz dieser Ereignisse zeigt sich das Unternehmen operativ robust, was sich in einer Umsatzsteigerung von 6,16 Prozent auf 20,59 Milliarden EUR im letzten Quartal widerspiegelt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 EUR, verglichen mit 0,68 EUR im Vorjahreszeitraum.

Analysten bleiben optimistisch

Marktbeobachter halten trotz der aktuellen Herausforderungen an ihrer positiven Einschätzung fest und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 41,43 EUR an. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr bleibt stabil bei 1,85 EUR je Aktie, während Experten für 2024 einen Gewinn je Aktie von 2,82 EUR erwarten. Diese Prognosen unterstreichen das Vertrauen in die langfristige Stabilität des Logistikkonzerns.

