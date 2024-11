DJ PTA-Adhoc: Koenig & Bauer AG: Koenig & Bauer beginnt mit der Neuaufstellung des Konzerns

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Würzburg (pta/28.11.2024/18:25) - Würzburg, den 28.11.2024 Die Koenig & Bauer AG ("Koenig & Bauer", WKN: 719350 / ISIN: DE0007193500), ein weltweit führender Technologieanbieter von Spezialdruckanwendungen mit besonderem Fokus auf den Verpackungsbereich, stellt sich im Laufe des Geschäftsjahres 2025 mit einer neuen Segmentstruktur auf.

Die Neusegmentierung ist eine Weiterentwicklung der vor zehn Jahren eingeführten Segmentstruktur, die jetzt noch passgenauer auf die aktuellen und zukünftigen Kundenbedürfnisse zugeschnitten ist, was zu einer Verschlankung der Strukturen und somit auch zur Reduzierung auf zwei statt bisher drei Segmente: Paper & Packaging Sheetfed Systems (P&P) sowie Special & New Technologies (S&T) führt.

Im Segment Paper & Packaging Sheetfed Systems werden künftig alle bisherigen Aktivitäten des Segments Sheetfed fortgeführt. Zudem werden in diesem Segment aufgrund der starken technologischen- und kundenkreisübergreifenden Schnittmengen zwischen Faltschachtel- und Wellpappeproduzenten die gebündelten Wellpappeaktivitäten für die Chroma-Serie aus dem Joint-Venture Celmacch angesiedelt sein, die bisher dem Segment Digital & Webfed zugeordnet waren. Neben den Angeboten für den Akzidenzdruck liegt in diesem Segment der Schwerpunkt auf Komplettlösungen für die Wachstumsmärkte Faltschachtel- und Wellpappenschachtel, d.h. von der Vorstufe zum Druck mit einem durchgängigen digitalen Workflow bis hin zur Weiterverarbeitung.

Dem Segment Special & New Technologies werden künftig die bisherigen Aktivitäten aus dem Segment Special (Sondermaschinen für den Banknoten- und Sicherheitsdruck, Systeme für die industrielle Kennzeichnung sowie Spezialanlagen für den Metall- und Glas/Hohlkörper-Direktdruck), sowie die verbleibenden Geschäftsbereiche des bisherigen Segments Digital & Webfed zugeordnet. Das umfasst rollen-basierte Druckverfahren wie die Rollendigitaldruckmaschinen "RotaJET" und die Anlagen in Kooperation mit HP für den Pre-Print für Wellpappendecklagen, die CI-Flexorotationen und die Rollenoffsetmaschinen. Das künftige Segment S&T wird auch die neuen eigenständigen Geschäftseinheiten Vision & Protection (Inspektionssysteme und Produktsicherheit) und Kyana (ehem. Digital Unit), sowie die zwischen Koenig & Bauer und der Volkswagentochter PowerCo eingeleitete Entwicklungszusammenarbeit im Bereich der Trockenbeschichtung zur Batteriezellfertigung umfassen. Das vormalige Segment Digital & Webfed wird aus Gründen der transparenten Überleitung noch für einen bestimmten Zeitraum in der Berichterstattung separat ausgewiesen.

Durch die neue Segmentierung und die unterschiedliche Fokussierung verändern sich die zentralen Verantwortlichkeiten im Bereich Operations und der Querschnittsfunktionen. Einige davon werden wieder stärker in den beiden Segmenten liegen, um den jeweiligen Anforderungen der unterschiedlichen Märkte besser gerecht zu werden. Dies bedingt, dass die bisherige Rolle eines zentralen Konzern-COO entfällt. Vor diesem Hintergrund haben sich das Unternehmen und Michael Ulverich im besten Einvernehmen entschieden, dass er als Mitglied des Vorstands zum 30.11.2024 aus dem Unternehmen ausscheidet.

Zudem wird Herr Christian Steinmaßl zum 01.12.2024 als Mitglied der Konzernleitung in das Unternehmen eintreten und eine tragende Rolle im neuen Segment Special & New Technologies übernehmen. Steinmaßl wird zuerst in den neuen eigenständigen Geschäftseinheiten Vision & Protection (Inspektionssysteme und Produktsicherheit) und Kyana (ehem. Digital Unit) die Verantwortung übernehmen und an den Vorstand berichten. Zudem wird er den Bereich Produktion und weitere operative Shared Services im Konzern verantworten.

In Summe ergeben die festgelegte Neusegmentierung und der anstehende Generationenübergang innerhalb des Vorstands die ersten Schritte für die Neuaufstellung von Koenig & Bauer. Dies erlaubt eine Verschlankung des Vorstands auf perspektivisch eine/n CEO und eine/n CFO. Details zu den weiteren Schritten der Neuaufstellung, in die auch der Generationenübergang eingebettet ist, werden sobald bekannt, entsprechend kommuniziert.

Aussender: Koenig & Bauer AG Adresse: Friedrich-Koenig-Straße 4, 97080 Würzburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Lena Landenberger Tel.: +49 931 909-4085 E-Mail: lena.landenberger@koenig-bauer.com Website: www.koenig-bauer.com

ISIN(s): DE0007193500 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

November 28, 2024 12:25 ET (17:25 GMT)