NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Feiertagspause wegen Thanksgiving haben die US-Leitindizes am Freitag den verkürzten Handel mit Gewinnen beendet. Der Dow Jones Industrial testete im Verlauf erneut die Marke von 45.000 Punkten, doch in den Schlussminuten ging ihm die Luft etwas aus. Genauso wie beim marktbreiten S&P 500 reichte es für einen Rekord, während der mit Technologiewerten gespickte Nasdaq 100 am Freitag stärker stieg, aber zu seiner Bestmarke noch aufholen muss.

Am "Black Friday" endete der Handel drei Stunden früher als üblich. Der Dow stand letztlich 0,42 Prozent höher bei 44.910,65 Punkten. Er fuhr mit 1,4 Prozent im Vergleich zu den Indexkollegen den größten Wochengewinn ein. Auch im November sieht seine Bilanz durch den sogenannten "Trump Trade" mit 7,5 Prozent Plus beeindruckend aus. Marktbeobachter sprachen daher zuletzt schon von einer Jahresendrally, die wie häufig auf den November vorgezogen werde.

Der S&P 500 schloss am Freitag 0,56 Prozent höher bei 6032,38 Punkten. Er verbuchte damit ein gut einprozentiges Wochenplus und einen November-Anstieg um 5,7 Prozent. Der Nasdaq 100 hinkt etwas nach, im Wochenvergleich hat er nur 0,7 Prozent gewonnen und auch im November kann er nicht ganz mithalten. Verbreitete Kursgewinne im Chipsektor verhalfen dem technologielastigen Index am Freitag zu einem Gewinn von 0,90 Prozent auf 20.930,37 Punkte.

Amerikaner nutzen den Brückentag für gewöhnlich, um im Weihnachtsgeschäft Schnäppchen zu machen. Nach Ansicht der Experten von Index-Radar sind die Geschäfte am "Black Friday" sowie dem darauffolgenden "Cyber Monday" ein wichtiger Indikator für die Konsumbereitschaft. Aktien der Einzelhändler Walmart und Amazon legten um 0,7 beziehungsweise 1,05 Prozent zu.

Etwas größer waren die Gewinne im Chipbereich, hier gab es Nachholbedarf im internationalen Kontext. Die am Vortag schon in Europa und Asien spürbare Erleichterung über womöglich milder als gedachte US-Sanktionen gegen Chinas Chipbranche wurde feiertagsbedingt nachvollzogen. Branchenausrüster wie Lam Research, KLA und Applied Materials legten um bis zu 3,2 Prozent zu. Die Titel großer Chiphersteller wie Nvidia kamen auf Kursanstiege um bis zu 2,2 Prozent.

Die Aktien von Applied Therapeutics brachen dagegen um 76 Prozent ein. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat einen Zulassungsantrag des Biotech-Unternehmens für ein neues Medikament zur Behandlung der Stoffwechselstörung Galaktosämie abgelehnt. Der RBC-Analyst Brian Abrahams sieht nun zu viele Risiken rund um das Unternehmen und gab seine optimistische Haltung auf.

Unter den Standardwerten im Dow wurden die Titel des Flugzeugbauers Boeing als zweitbester Indexwert mit dem Sektor um zwei Prozent nach oben gehievt. Im europäischen Aktienhandel hatten die Titel des Konkurrenten Airbus nebst dem Triebwerks-Zulieferer MTU auch schon spürbar zugelegt.

Der Eurokurs hat sich nach schwankungsreichen Tagen etwas stabilisiert. Zuletzt wurden 1,0572 US-Dollar für die Gemeinschaftswährung bezahlt. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0562 (Donnerstag: 1,0542) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9467 Euro.

US-Staatsanleihen waren gefragt und so stieg der Terminkontrakt für die zehnjährigen Papiere um 0,27 Prozent auf 111,03 Punkte. Die Rendite der Papiere mit dieser Laufzeit fiel auf 4,20 Prozent./tih/he

--- Von Timo Hausdorf, dpa-AFX ---



