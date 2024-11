Der verborgene Hebel im Moss-Projekt von Goldshore: Warum 13,9?Mio.?$ eine goldene Zukunft freisetzen könnten

Anzeige / Werbung

Wir setzen unsere Berichterstattung über den aktuellen rekordverdächtigen Gold-Bullenmarkt fort.

Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser,

der Goldpreis bleibt in greifbarer Nähe von 2.800?$ pro Unze.

Der Preis ist derzeit auf 2.766,52?$ pro Unze gestiegen und hat damit ein vorheriges Hoch der letzten Woche übertroffen.

Der Goldpreis ist in diesem Jahr bisher um ein Drittel gestiegen. Forschungen von Goldman Sachs haben ergeben, dass Gold Anfang 2025 die 2.900?$-Marke erreichen könnte.

Es ist ein entscheidender Moment für Investoren, um zu überlegen, wie sie ihre Beteiligung an der anhaltenden Rallye des Edelmetalls maximieren können.

Aber hier ist der Haken:

Nicht alle Goldanlagen sind gleich geschaffen.

Während sich die Preise der kritischen Marke von 3.000?$ pro Unze nähern, liegt der Fokus nicht nur auf Volumen - es geht um GRÖSSE und GEHALT.

Und unsere aktuelle TOP-Goldaktie - das Moss Gold Projekt von Goldshore Resources (ISIN: CA38150N1078; WKN: A3CRU9) - ist einzigartig positioniert, um von dieser Realität zu profitieren.

Eilmeldung: Goldshores aggressiver Winter-Explorationsplan nimmt Gestalt an

Das Unternehmen hat soeben bekannt gegeben, dass es wichtige Verträge zur Förderung sowohl der Ressourcenerweiterung als auch der auf Entdeckung fokussierten Exploration beim Moss Gold Projekt vergeben hat.

Dieses umfassende Winterprogramm beinhaltet:

Ein 15.000-Meter-Diamantbohrprogramm , das auf Ressourcenerweiterung innerhalb der oberen 200 Meter ab Oberfläche abzielt

Bis zu 200 strategische Bohrlöcher entlang der Erweiterungen der Moss-Lagerstätte und des 12 Kilometer langen Kawa-Trends

Ein umfassendes 275-Kilometer-geophysikalisches Vermessungsprogramm

Dieser methodische Explorationsansatz demonstriert Goldshores Engagement, sowohl die aktuelle Ressource zu erweitern als auch das Potenzial des Projekts auf Bezirksebene entlang des 23 Kilometer langen Strukturkorridors freizusetzen.

CEO Michael Henrichsen betonte die Bedeutung dieses Programms: "Die von uns identifizierten Ressourcenerweiterungsziele haben das Potenzial, Unzen innerhalb der oberen 200 Meter ab Oberfläche zu liefern, innerhalb des konzeptionellen Tagebaus, und könnten die wirtschaftliche Performance der Lagerstätte verbessern, basierend auf der bevorstehenden Preliminary Economic Assessment ("PEA"), die für die Veröffentlichung im ersten Quartal 2025 geplant ist. Darüber hinaus werden die ersten systematischen, entdeckungsbasierten geophysikalischen und Top-of-Bedrock-Sonic-Bohrprogramme dem Unternehmen die Möglichkeit geben, robuste Bohrziele zu entwickeln, von denen wir glauben, dass sie letztendlich zu einer Entdeckung und der Freilegung zusätzlicher Unzen beim Projekt führen werden."

Über dem Durchschnitt: Das Premium-Potenzial des Moss Gold Projekts

GRÖSSE ist der Schlüssel für Goldshore Resources' (ISIN: CA38150N1078; WKN: A3CRU9) Moss-Projekt, das beeindruckende 1,54 Millionen Unzen Gold in der angezeigten Kategorie mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,23?g/t Au aufweist, zusammen mit einer abgeleiteten Ressource von 5,2 Millionen Unzen bei 1,11?g/t Au. Die Lagerstätte bleibt in der Tiefe und entlang des Streichens offen mit zusätzlichem Potenzial.

Zusätzlich zu ihrer GRÖSSE liefert die Moss-Lagerstätte hochgradige Abschnitte. Bohrungen beim Moss Gold Projekt von Goldshore Resources haben einige bemerkenswerte hochgradige Abschnitte enthüllt, darunter 13,9?g/t Au über 4,35 Meter und 15,4?g/t Au in früheren Bohrkampagnen.

Und mit dieser jüngsten Kapitalzufuhr wird es ausreichen, ein aggressives 15.000-Meter-Winterbohrprogramm zu finanzieren, das darauf abzielt, diese hochgradigen Abschnitte zu erweitern.

Ein Winter voller Bohrungen und Explorationen steht bevor

Mit jetzt gesicherten 13,9 Millionen Dollar startet Goldshore ein ehrgeiziges Winter-Explorationsprogramm, das Folgendes beinhaltet:

Systematische Top-of-Bedrock-Probenahme über die Strukturkorridore

Bodenbasierte induzierte Polarisations-Geophysik

Bis zu 200 strategische Bohrlöcher entlang der Erweiterungen der Moss-Lagerstätte und des 12 Kilometer langen Kawa-Trends

Ein umfassendes 275-Kilometer-geophysikalisches Vermessungsprogramm

Dieser methodische Ansatz zur Exploration könnte der Schlüssel sein, um das wahre Ausmaß des Projekts zu erschließen.

Hochgradiges Gold: Ihr Schutzschild gegen Marktvolatilität

In einer Welt, in der die Goldpreise bis Mitte 2025 auf 3.000?$ und darüber hinaus steigen sollen, wie von Citibank prognostiziert, wird der Gehalt zu einem noch kritischeren Faktor bei der Bestimmung der Rentabilität eines Projekts.

Während die Preise steigen, sind Unternehmen wie Goldshore Resources (ISIN: CA38150N1078; WKN: A3CRU9) mit Zugang zu hochgradigen Ressourcen positioniert, um potenzielle Wertsteigerungen im Vergleich zu Mitbewerbern mit niedriggradigeren Assets zu sehen.

Im Wesentlichen werden höhergradige Goldzonen zum "verborgenen Hebel" für Unternehmen in einem bullischen Goldpreisumfeld.

Während viele Unternehmen von den steigenden Goldpreisen profitieren werden, könnten diejenigen mit bedeutenden hochgradigen Assets ihre Bewertungen unverhältnismäßig stark steigen sehen.

Goldshores Goldene Ratio: Balance von Gehalt, Größe und Standort

Bei der Bewertung von Junior-Goldunternehmen ist es wichtig, nicht nur die Größe der Ressource, sondern auch ihre Qualität zu berücksichtigen.

Das Moss-Projekt weist beeindruckende 1,54 Millionen Unzen Gold in der angezeigten Kategorie mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,23?g/t Au auf, zusammen mit einer abgeleiteten Ressource von 5,2 Millionen Unzen bei 1,11?g/t Au.

Dieser Gehaltsvorteil, gepaart mit der Größe und dem Maßstab des Projekts sowie der strategischen Lage in Ontario, Kanada - einer Tier-1-Bergbauregion - hebt es von vielen konkurrierenden Assets im Junior-Bereich ab.

Während Goldshore Resources (ISIN: CA38150N1078; WKN: A3CRU9) nicht die Größe von Newmont oder Barrick hat, bietet es etwas einzigartig Wertvolles: bedeutenden Hebel für Explorationserfolg in einer goldfreundlichen Jurisdiktion.

Da die Goldpreise weiterhin nahe Allzeithochs schweben und Zentralbanken ihre Goldbestände erhöhen, könnte das Timing für ein Unternehmen wie Goldshore Resources nicht besser sein.

Goldshores Spielplan: Wie Bohrergebnisse den Wert neu definieren könnten

Mit den Erlösen aus seiner jüngsten Privatplatzierung beginnt Goldshore Resources (ISIN: CA38150N1078; WKN: A3CRU9) ein ehrgeiziges Bohrprogramm, das das Wertversprechen des Projekts erheblich verbessern könnte.

Das Ziel des Programms ist klar: Erhöhung des Unzenprofils der Lagerstätte, Erweiterung der bekannten Mineralisierung vertikal zur Oberfläche und Reduzierung des Abraumverhältnisses - Schlüsselfaktoren, die die Wirtschaftlichkeit der bevorstehenden Preliminary Economic Assessment (PEA) verbessern werden.

Die PEA, die für Anfang 2025 erwartet wird, könnte als wichtiges Neubewertungsereignis für Goldshore dienen.

Wie vom CEO Michael Henrichsen von Goldshore Resources (ISIN: CA38150N1078; WKN: A3CRU9) angemerkt, ist das Ziel des Unternehmens, die interne Rendite (IRR) zu priorisieren und gleichzeitig die anfänglichen Investitionskosten zu minimieren.

Dieser Ansatz stellt sicher, dass das Projekt auch bei schwankenden Goldpreisen wirtschaftlich tragfähig bleibt und gleichzeitig erhebliches Aufwärtspotenzial in einem bullischen Goldmarkt behält.

Der PEA-Countdown: Warum Frühinvestoren im Vorteil sind

Das Moss-Projekt von Goldshore Resources (ISIN: CA38150N1078; WKN: A3CRU9) steht kurz davor, seine bedeutendsten Neuigkeiten zu liefern.

Die bevorstehende PEA, gestützt auf die Ergebnisse des Winterbohrprogramms, könnte das Wertversprechen des Projekts neu definieren.

Darüber hinaus fügt das strategische Engagement von Goldshore Resources mit Branchenführern wie G Mining Services zur Durchführung der PEA eine weitere Ebene der Glaubwürdigkeit und technischen Strenge zur Bewertung des Projekts hinzu.

Warum Goldshore Resources in diesem Goldrausch herausragt

Mit Goldpreisen, die angesichts anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheit für weitere Gewinne bereitstehen, kann die Bedeutung von hochgradigen Assets nicht genug betont werden.

Das Moss Gold Projekt von Goldshore Resources (ISIN: CA38150N1078; WKN: A3CRU9), mit seinen expandierenden hochgradigen Abschnitten und der bevorstehenden PEA, ist perfekt positioniert.

Jetzt ist es an der Zeit, Goldshore Resources (ISIN: CA38150N1078; WKN: A3CRU9) fest im Auge zu behalten, während das Unternehmen sein Moss Gold Projekt zu einem potenziellen Tier-1-Goldasset vorantreibt.

Peter Flindell, PGeo, MAusIMM, MAIG, Vice-President, Exploration, of the Company, and a qualified person under National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, has approved the scientific and technical information contained in this article.

Qualifizierte Person

Peter Flindell, PGeo, MAusIMM, MAIG, Vizepräsident Exploration des Unternehmens und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen genehmigt.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder Entwicklungen erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten sind und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch Wörter wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke identifiziert werden oder dass Ereignisse oder Bedingungen "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten" auftreten.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf Erwartungen hinsichtlich der Exploration und Entwicklung des Moss Gold Projekts; den Zeitpunkt und die Veröffentlichung von Analyseergebnissen; Neubewertung von Goldshore; Zeitpunkt und Veröffentlichung einer PEA; potenziellen Erfolg von Goldshore; Goldpreis; und andere Aussagen, die keine historischen Fakten sind. Aufgrund ihrer Natur beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren und Risiken umfassen unter anderem: Das Unternehmen kann von Zeit zu Zeit zusätzliche Finanzierung benötigen, um seine Betriebe fortzusetzen, die möglicherweise nicht verfügbar ist, wenn benötigt oder zu akzeptablen Bedingungen; Einhaltung umfangreicher Regierungsregulierungen; in- und ausländische Gesetze und Vorschriften könnten sich nachteilig auf das Geschäft und die Ergebnisse des Unternehmens auswirken; und die Aktienmärkte haben Volatilität erfahren, die oft nicht mit der Performance von Unternehmen zusammenhängt, und diese Schwankungen können den Preis der Wertpapiere des Unternehmens trotz seiner operativen Leistung nachteilig beeinflussen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und unterliegen daher Änderungen nach diesem Datum. Die Leser sollten zukunftsgerichteten Informationen nicht übermäßige Bedeutung beimessen und sich nicht auf diese Informationen zu einem anderen Zeitpunkt verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

