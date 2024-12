Glattbrugg - Der Baukonzern Implenia hat verschiedene Hochbau-Aufträge an Land gezogen. Die neuen Projekte kommen aus der Schweiz und aus Deutschland und haben einen Umfang von insgesamt rund 160 Millionen Franken. Für den Schweizerischen Nationalfonds (SNF) realisiert Implenia im Quartier WankdorfCity in Bern den Neubau der Geschäftsstelle. Es werde eines der nachhaltigsten und innovativsten Bürogebäude der Schweiz, schreibt Implenia in einer Mitteilung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...