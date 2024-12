Elon Musk verliert (erneut) vor Gericht. Das 56 Mrd. US-Dollar Tesla-Aktienpaket hängt damit in der Luft und zwingt Musk, den Supreme Court von Delaware anzurufen. Intel sägt seinen Vorstandsvorsitzenden ab. Die Wall Street setzte den Aufsichtsrat so stark unter Druck, dass Pat Gelsinger nicht mehr zu halten war. Sanofi investiert 1 Mrd. Euro in China. Der französische Pharmakonzern kündigte den Bau der vierten Fabrik an, um die Insulinproduktion auszuweiten.Der Aktienhandel in Asien strotzt am Dienstagmorgen vor Stärke, wenn man den chinesischen Handel ...

