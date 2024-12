FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Favoritenwechsel eines Analysten hat BMW am Dienstag vorbörslich angetrieben und Mercedes-Benz belastet. Patrick Hummel von der UBS sattelte in seinem Branchenausblick auf das Jahr 2025 um von den Stuttgartern zu den Münchenern. Dies machte sich in den Kursen bemerkbar: Auf der Plattform Tradegate legten BMW um 1,1 Prozent zu, während Mercedes-Benz um 1,6 Prozent fielen. Hinzu kommt, dass die Mercedes-Aktien von Barclays auf ein negatives Votum abgestuft wurden.

Der UBS-Experte Hummel geht in seiner Studie davon aus, dass der Gegenwind im Autosektor im kommenden Jahr nicht nachlässt. An seinem neuen Favoriten BMW schätzt er aber den verbesserten freien Mittelzufluss und die besonders attraktiven Renditeaussichten, die sich anhand der Barmittelbestände ergeben. Auch bei Mercedes-Benz seien die Renditeaussichten gut, hier fürchtet er aber eine verwässernde Wirkung durch Investitionen in Fahrzeuge mit Elektroantrieb, die noch immer unterschätzt würden. Außerdem sieht er bei den Stuttgartern mehr Risiken durch Emissionsvorschriften und drohende US-Zölle.

Auch Barclays äußerte sich am Dienstag sektorweit zu den Perspektiven, aber besonders auffällig zu Mercedes-Benz mit einer Abstufung auf "Underweight". Experte Henning Cosman geht nach seiner jüngsten Hochstufung des Sektor-Votums weiter neutral an den Automobilsektor heran und nannte widerstandsfähige Gewinnperspektiven als Schlüsselfaktor. Diesbezüglich bevorzugt er die Hersteller besonders hochwertiger Autos wie Ferrari oder Porsche, während er sich um die Geschäfte in China und den USA Sorgen macht, was sich bei Mercedes mit einer Abstufung auswirke.

BMW dürfte am Dienstag mit den Kursgewinnen an die Stärke vom Vortag anknüpfen, während die Gesamttendenz im Sektor durchwachsen bleibt. Mit der Porsche AG und Volkswagen bewegten sich die Aktien der beiden im Dax vertretenen Autobauer vorbörslich nur moderat von der Stelle. Zur Porsche AG äußern sich die Experten unterschiedlich: Während Hummel seine Kaufempfehlung für den Sportwagenbauer aufgab, wurden dessen Aktien von Cosman auf "Overweight" hochgestuft./tih/bek/jha/

DE0005190003, DE0007100000, DE0007664039, DE0008469008, DE000PAG9113