The following instruments on XETRA do have their first trading 04.12.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 04.12.2024Aktien1 CA36270K1021 G Mining Ventures Corp.2 CA1381342007 Canterra Minerals Corp.3 US0404132054 Arista Networks Inc.4 US03835L4059 Aptevo Therapeutics Inc.5 CA88100M2040 Terra Clean Energy Corp.Anleihen/ETF1 US03073EAW57 Cencora Inc.2 US30225VAJ61 Extra Space Storage L.P.3 US373334KY63 Georgia Power Co.4 XS2947917527 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.5 NO0013414524 momox Holding AG6 DE000DW6AFY4 DZ BANK AG7 AT0000A3GB37 Erste Group Bank AG8 FR0128690734 Frankreich, Republik9 US02666TAJ60 American Homes 4 Rent L.P.10 US03073EAV74 Cencora Inc.11 US03073EAY14 Cencora Inc.12 DE000CZ45Y63 Commerzbank AG13 BE6357809415 Communauté Germanophone [de Belgique]14 DE000HEL0BZ7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 DE000HEL0BG7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale16 DE000HEL0BF9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale17 DE000HEL0BE2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 DE000HEL0BD4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 DE000HEL0BC6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 IE000R7DCW45 JPM USD High Yield Bond Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist)21 IE000LZI2UH4 JPM USD High Yield Bond Active UCITS ETF - USD (acc)22 IE000R88UVN6 JPM USD High Yield Bond Active UCITS ETF - USD (dist)