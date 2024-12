EQS-News: HMS Bergbau AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Expansion

Corporate News vom 4. Dezember 2024 HMS Bergbau AG baut starke Marktposition in Asien weiter aus und schließt Kreditlinie mit vietnamesischer Vietcombank ab HMS Bergbau schließt als eines der wenigen Unternehmen außerhalb Vietnams, Kreditfazilität mit führender vietnamesischer Bank Vietcombank ab

Kreditlinie umfasst ein Volumen im unteren dreistelligen Millionen-USD-Bereich

HMS Bergbau mit wichtiger Rolle bei langfristiger Sicherung der Versorgung mit zusätzlichen Rohstoffen in Asien

Kohlebedarf erreicht weltweit neue Höchststände, vor allem getrieben durch Schwellen- und Entwicklungsländer Berlin, 4. Dezember 2024: Die HMS Bergbau AG (ISIN: DE0006061104, WKN: 606110), ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und -vermarktungsunternehmen aus Deutschland, baut ihre gute Marktposition in Asien weiter aus. HMS Bergbau hat nun als eines von wenigen Unternehmen außerhalb Vietnams eine umfangreiche Finanzierung mit der Vietcombank, eine der größten Banken in Vietnam, abgeschlossen. Die neue Kreditlinie umfasst ein Volumen im unteren dreistelligen Millionen-USD-Bereich. Wesentlicher Zweck dieser Kreditlinie ist die langfristige Finanzierung des globalen Handelsgeschäfts der HMS Bergbau. Die planmäßige Ausweitung der Handelsfinanzierungen ist neben der Gewinnung von Neukunden ein wichtiger Baustein für das weitere Wachstum der HMS Bergbau. HMS Bergbau ist mit ihren Tochtergesellschaften bereits seit über 20 Jahren auf dem asiatischen Markt aktiv. Das Unternehmen hat Beteiligungen in Indonesien, Singapur und den Vereinigten Arabischen Emiraten und verfügt darüber hinaus unter anderem über Vertretungen in China, Malaysia, Indien und Vietnam. 2023 erzielte HMS Bergbau Umsatzerlöse von 1,3 Mrd. Euro. Davon wurden über zwei Drittel in Asien erwirtschaftet. Durch die jüngst geschlossene Vereinbarung mit der Vietcombank sichert HMS Bergbau eine stabile und zuverlässige Rohstoffversorgung in Asien. Hierdurch werden positive Auswirkungen auf die Energie- und Rohstoffproduktionslandschaft, insbesondere in Südostasien, sowie eine höhere Energiesicherheit erwartet. Die Nachfrage nach Kohle erreichte 2023 einen neuen Höchstwert. Laut Internationaler Energieagentur (IEA) stieg die Produktion auf 8,5 Mrd. Tonnen, gegenüber rd. 8 Mrd. Tonnen im Jahr zuvor. Treiber der Nachfrage sind dabei vor allem Schwellen- und Entwicklungsländer, wobei die Nachfrage aus Asien überproportional hoch ist. Für 2024 erwartet die IEA erneut einen Anstieg der Kohleproduktion auf einen abermaligen Rekordwert von rd. 8,7 Mrd. Tonnen. Etwa 90 Prozent des zusätzlichen Strombedarfs im Jahr 2023 in Südostasien und Indien wurden allein durch Kohle gedeckt. Das südostasiatische 'ASEAN Center for Energy' erklärte kürzlich, dass "Kohle derzeit andere Energieträger in Bezug auf Versorgungssicherheit, Zuverlässigkeit, Erschwinglichkeit und - in gewissem Maße - Nachhaltigkeit bei der Stromerzeugung in ASEAN übertrifft". Dennis Schwindt, CEO HMS Bergbau: "Dass HMS Bergbau als eines der wenigen Unternehmen außerhalb Vietnams eine Finanzierungslinie mit einer der führenden Banken in Vietnam abgeschlossen hat, ist Beleg für unsere Expertise und unser Know-how. Als international aktives Rohstoffunternehmen mit 30 Jahren Track-Rekord sind wir hervorragend aufgestellt, um am weltweiten Wachstum des Rohstoffmarktes, und insbesondere des Kohlemarktes zu partizipieren. HMS setzt sich weiterhin für die Verbesserung der wirtschaftlichen und ökologischen Effizienz der thermischen Stromerzeugung ein, um eine zuverlässige und erschwingliche Energieversorgung zu bieten." Über HMS Bergbau AG: Die HMS Bergbau AG, Berlin, ist eines der führenden unabhängigen Rohstoffhandels- und -vermarktungsunternehmen in Deutschland. Kerngeschäft ist der internationale An- und Verkauf von Rohstoffen wie Kohleprodukten, Zement, Erzen oder Düngemittel. Zu den Kunden gehören namhafte internationale Industrieverbraucher und Energiehändler und -erzeuger, an die die Rohstoffe in time und weltweit geliefert werden. Ferner erschließt die HMS Bergbau AG, die vor allem in Asien, Afrika und Europa tätig ist, erstklassige Rohstoffreserven. Des Weiteren übernimmt das Unternehmen auch komplexe Transportlösungen für seine Kunden. Die 1995 gegründete HMS Bergbau AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Basic Board notiert. Über Vietcombank: Die Vietcombank (Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam) wurde 1963 gegründet und ist eine der größten Geschäftsbanken in Vietnam. Die Vietcombank verfügt über ein breites Angebot an Finanzdienstleistungen und hat sich mit ihrem Engagement für Innovation und Kundenzufriedenheit als führendes Unternehmen im vietnamesischen Bankensektor etabliert. Die Bank bietet sowohl Privat- als auch Firmenkunden umfassende Finanzlösungen an, darunter Retail Banking, Corporate Banking, Investment Banking und internationale Bankdienstleistungen. Die Vietcombank hat sich durch ihre solide finanzielle Entwicklung und ihre strategischen Initiativen als ein zentraler Akteur in der wirtschaftlichen Entwicklung Vietnams positioniert. Die Bilanzsumme lag zuletzt bei rd. USD 80 Mrd.





