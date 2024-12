Die Novartis-Aktie verzeichnete heute an der SIX Swiss Exchange einen deutlichen Rückgang. Im Handelsverlauf rutschte der Kurs um 2,0 Prozent auf 91,13 CHF ab, nachdem das Papier bereits mit einem schwächeren Kurs von 91,93 CHF in den Tag gestartet war. Der aktuelle Abwärtstrend steht im Kontrast zu den robusten Quartalszahlen des Unternehmens, die einen beachtlichen Gewinnanstieg von 1,37 CHF je Aktie im Vergleich zu 0,75 CHF im Vorjahreszeitraum aufweisen. Auch der Umsatz konnte um 6,73 Prozent auf 11,11 Milliarden CHF gesteigert werden.

Ausblick und Analystenschätzungen

Die Experten bleiben trotz der aktuellen Kursschwäche optimistisch und sehen den fairen Wert der Aktie bei durchschnittlich 99,63 CHF. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Gewinn je Aktie von 7,58 USD prognostiziert. Besonders erfreulich für Anleger: Die Dividendenausschüttung soll von 3,30 CHF im Vorjahr auf 3,75 USD im laufenden Jahr ansteigen. Das 52-Wochen-Hoch von 102,72 CHF vom September 2024 bleibt weiterhin eine wichtige Orientierungsmarke.

