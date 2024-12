© Foto: Emmanuele Contini - picture alliance/NurPhoto/Emmanuele Contini

JPMorgan hebt das Kursziel für Easyjet und Rheinmetall an. Während Barclays das Kursziel für Siemens anhebt. Das sind die wichtigsten Analysten-Calls des Tages.JPMorgan hebt das Kursziel für Easyjet an Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Easyjet von 660 auf 750 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Analysten Alexia Dogani und Harry Gowers rechnen in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf 2025 mit einem durchwachsenen Jahr für die Transportbranche. Gewinnwachstum dürften gerade Airlines verzeichnen. Ihr Favorit ist IAG. UBS hebt das Kursziel für Aroundtown an Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aroundtown deutlich von 2,00 auf 3,30 Euro …