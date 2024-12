Der DAX eilt in dieser Woche von Rekord zu Rekord. Am Donnerstag konnte er bei 20.373,43 Punkten ein neues Hoch markieren. Am Ende ging er mit einem Plus von 0,6 Prozent bei 20.358,80 Zählern aus dem Handel. Und auch zum Wochenschluss zeigt sich der deutsche Leitindex weiter stark. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen zum Handelsstart nur wenige Punkte tiefer bei 20.335 Punkte.Auf der Terminseite ist es am heutigen Freitag recht ruhig. Am Nachmittag stehen jedoch wichtige Konjunkturdaten in den ...

