Neuer Schwung trieb die Lang & Schwarz-Aktie über die Marke von 20,00 Euro. Nach dem Ausbruch aus der sechsmonatigen Seitwärtsbewegung gibt es nun aus charttechnischer Sicht Aufwärtspotenzial bis auf 30,00 Euro. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 20,90 Euro, das Wochenhoch hat man im Tagesverlauf am Donnerstag mit 21,30 Euro auf Xetra gesehen.Die Aktie ist eine laufende RuMaS-Empfehlung, Nach vier Gewinntagen in Folge wurde am Donnerstag ...

