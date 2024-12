In dieser Woche stehen wieder Quartalszahlen an und so berichtet am heutigen Montag der US-amerikanische SAP Rivale Oracle seine Kennzahlen zum abgelaufenen Quartal. Bereits die letzten drei Quartale waren gut und der Aktienkurs konnte im Anschluss teils deutlich zulegen. Gelingt dies auch zum vierten Mal hintereinander? Interessant werden am Donnerstag auch die Umsätze beim Einzelhändler Costco. Hier werden die Analysten genauer hinschauen, um Rückschlüsse zur bisherigen Kaufzurückhaltung der US-Verbraucher ...

