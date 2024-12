Der DAX hat sich in der vergangenen Woche stark entwickelt und ein neues Rekordhoch erreichen können. Ins Wochenende hat er sich am Freitag mit einem Plus von 0,1 Prozent auf 20.384,61 Zähler verabschiedet. Auf diesem Niveau dürfte der deutsche Leitindex auch in die neue Woche starten. Der Broker IG taxiert den DAX am Montagmorgen nahezu unverändert bei 20.384 Punkten.Auf der Terminseite ist es zum Wochenstart sehr ruhig. Bei Vivendi und Cisco Systems finden die Hauptversammlungen statt. SAP-Konkurrent ...

