Die Aktie der Deutschen Telekom ist weiter kaum zu bremsen. Nach mehreren neuen Rekorden in der vergangenen Woche startet der DAX-Titel am Montag wieder mit Gewinnen in den frühen Handel. Rückenwind gibt es von Goldman Sachs, nachdem die US-Bank ein sehr bullishes Kursziel für die T-Aktie ausgegeben hat.In einer Branchenanalyse hat Analyst Andrew Lee die Einstufung auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro bestätigt. Der Experte traut der Telekom mehr Tempo beim ohnehin überlegenen Wachstum zu. Zudem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...