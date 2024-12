Am vergangenen Freitag stieg der DAX zum 42. Mal in diesem Jahr auf ein neues Rekordhoch. Zum Start in die neue Woche legte er nun erstmal den Rückwärtsgang ein. Er ging 0,45 Prozent schwächer aus dem Handel. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte ...