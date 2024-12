For the following instruments, the Product Assignment Group in Xetra (MIC: XETR) will change with effect from 23 December 2024:Instrument Mnemonic ISIN Product Assignment Group (old) Product Assignment Group (new)Evotec SE EVT DE0005664809 SDX1 (partitionID 55) MDX1 (partitionID 55)AUTO1 Group SE AG1 DE000A2LQ884 SDX1 (partitionID 55) MDX1 (partitionID 55)Stabilus SE STM DE000STAB1L8 MDX1 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)BEFESA S.A. BFSA LU1704650164 MDX1 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)Nexus AG NXU DE0005220909 GER0 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)Nexus AG z. Verk. NXUV DE000A40UT39 GER0 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)Formycon AG FYB DE000A1EWVY8 GER0 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)Springer Nature AG & Co. KG aA SPG DE000SPG1003 GER0 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)Takkt AG TTK DE0007446007 SDX1 (partitionID 55) GER0 (partitionID 55)thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA NCH2 DE000NCA0001 SDX1 (partitionID 55) GER0 (partitionID 55)ADTRAN Holdings Inc. QH9 US00486H1059 SDX1 (partitionID 55 NAM0 (partitionID 56)Open orders in the instruments affected by the changes will not be deleted. For further information please call the Cash Markets Operations Helpline, tel. +49-69-211-1 14 00.