Mayr-Melnhof Karton-Aktien ISIN: AT0000938204 konnten im Wochenverlauf 6,51 Prozent zulegen. Damit war der Anbieter von Verpackungslösungen aus Wien, Österreich der Top-Performer in Austrian Traded Index. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 72,00 Euro an der Wiener Börse und dieser Kurs war auch gleichzeitig das Wochenhoch. Aus charttechnischer Sicht wurde der kurzfristige Abwärtstrend gebrochen, schauen wir mal, ob die Aktie in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...