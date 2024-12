Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenKYG2114E1355 China Water Industry Group Ltd. 23.12.2024 KYG2114E1686 China Water Industry Group Ltd. 27.12.2024 Tausch 1:1CA13960M1023 Capella Minerals Ltd. 23.12.2024 CA13960M2013 Capella Minerals Ltd. 27.12.2024 Tausch 6:1US13803R2013 Canoo Inc. 23.12.2024 US13803R3003 Canoo Inc. 27.12.2024 Tausch 20:1CA22888A1084 Cruz Battery Metals Corp. 23.12.2024 CA22888A2074 Cruz Battery Metals Corp. 27.12.2024 Tausch 1:1CA02906A1084 American Potash Corp. 23.12.2024 CA0249441001 American Potash Corp. 27.12.2024 Tausch 5:2